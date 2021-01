KTM 890 Duke dołącza do nowej rodziny austriackiej marki. Znamy cenę

Cała rodzina 890 to nowość w ofercie marki KTM , która zastąpiła modele 790. Już doczekaliśmy się kilku wersji modelu 890 Adventure i nakeda 890 Duke R. Teraz przyszedł czas na nieco słabszą i mniej torową odmianę tego ostatniego. Stylistycznie standardowy KTM 890 Duke od wersji R różni się jedynie malowaniem. Przy czym zauważalną różnicą jest też to, że debiutujący teraz motocykl jest dwuosobowy , a "erka" nie ma siedziska i podnóżków dla pasażera.

W obu modelach pracuje nowa ewolucja dwucylindrowego rzędowego silnika LC8c, która ma pojemność 889 cm3. W modelu KTM 890 Duke generuje ona maksymalną moc 115 KM – o 10 KM więcej niż w poprzedniku, a zarazem o 6 KM niż w nowej wersji R. Maksymalny moment obrotowy to 92 Nm, czyli o 5 Nm niż w poprzednim modelu. Nowy silnik ma też mieć lepszą kulturę pracy od tego z modelu 790. Zbiornik paliwa austriackiego nakeda mieści 14 l.

Mimo sporego jak na tę klasę motocykli silnika KTM 890 Duke na sucho ma masę zaledwie 169 kg. To zapewnia mu zwinność, a lepsza niż poprzednio charakterystyka silnika dodaje do tego większą elastyczność. Jako nowa konstrukcja, naked ten ma na pokładzie sporo elektroniki. Miejsce zegarów zajmuje wyświetlacz. Kierowca może wybrać jeden z trzech trybów jazdy, które zmieniają działanie kontroli trakcji, systemu przeciwdziałającemu unoszeniu się przedniego koła czy pracę przepustnicy. Są to tryb deszczowy, uliczny i sportowy. Opcjonalnie KTM 890 Duke może mieć też czwartą opcję – na tor. Samą kontrolę trakcji można regulować w aż 9-stopniowej skali, a pracę przepustnicy w 3-stopniowej. Bezpieczeństwo poprawia system cornering ABS.