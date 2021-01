KTM 125 Duke i 390 Duke debiutują w wersji na 2021 r.

Małe nakedy KTM-a, czyli 125 Duke i 390 Duke to bliźniacze modele mniejszych motocykli do miasta. Obie wersje doczekały się zmian na 2021 r., które obejmują przede wszystkim dostosowania silników do nowej normy Euro 5.

Share

KTM 390 Duke Źródło: Materiały prasowe , Fot: KTM