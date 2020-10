KTM 125 Duke – cena, informacje, dane techniczne

Podobnie jak cała linia o nazwie Duke, jest to naked, który wygląda nowocześnie i agresywnie. Zadbano o to, aby z jednocylindrowego czterosuwowego silnika o pojemności 125 cm3 wycisnąć wszystko, co tylko się da w granicach prawa jazdy kategorii A1, a więc w Polsce też możliwości jazdy przez posiadaczy uprawnień kategorii B. Oznacza to moc równą 11 kW, czyli 15 KM. Maksymalny moment obrotowy wynosi 12 Nm, a napęd przekazywany jest za pośrednictwem 6-stopniowej skrzyni biegów – jak w większych i mocniejszych modelach. Zbiornik paliwa ma pojemność 13,4 l, co nawet przy nieco większym zużyciu niż deklarowane przez producenta 2,42 l/100 km zapewnia spory zasięg.