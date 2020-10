Kontrolki w motocyklu. Sprawdź, co oznaczają

Na zegarach czy wyświetlaczu przed motocyklistą oprócz prędkościomierza czy obrotomierza znajdują się kontrolki informujące o problemach czy pracy pojazdu. Zobacz, co oznaczają poszczególne ikony. Ich zestaw jest nieco inny niż w samochodach.

Czerwone kontrolki motocyklowe

Ciśnienie oleju silnikowego. Jest to kontrolka informująca o zbyt niskim ciśnieniu oleju. Niektóre motocykle pozwalają na łatwą kontrolę poziomu oleju dzięki specjalnym okienkom, w których widać poziom tego płynu. Jednak ubytek oleju jest tak ważnym problemem, że informuje o nim też specjalna kontrolka w kolorze czerwonym. Ta barwa oznacza, że należy natychmiast się zatrzymać, gdyż kontynuowanie jazdy bez oleju może spowodować uszkodzenie silnika.

Temperatura silnika. Ta kontrolka natomiast informuje o poprawnym działaniu systemu chłodzenia silnika chłodzonego cieczą. Może to np. oznaczać wyciek w układu chłodzenia (m.in. chłodnicy). Również w tym przypadku należy od razu się zatrzymać i przynajmniej poczekać na spadek temperatury, przed próbą dalszej jazdy. W wielu motocyklach dodatkowo można też odczytać konkretną wartość temperatury płynu chłodniczego.

Co ciekawe, w niektórych motocyklach obie czerwone kontrolki są połączone, co oznacza, że po jej zapaleniu się, trzeba sprawdzić, który z problemów wystąpił (patrząc na temperaturę i poziom oleju).

Żółte kontrolki motocyklowe

Silnik. Kontrolka silnika, nazywana po angielsku "check engine", oznacza, że komputer sterujący pracą jednostki napędowej wykrył nieprawidłowości w jej pracy. Może to oznaczać wiele różnych problemów – od kiepskiej jakości paliwa po problem z zapłonem. Żółty kolor tej kontrolki oznacza, że można kontynuować jazdę, ale jeśli po ponownym tankowaniu okaże, że to nie były problemy z paliwem, to należy udać się do serwisu, który sprawdzi, o jakim błędzie informuje komputer.

ABS i kontrola trakcji. Są to dwie kontrolki informujące o sprawności i działaniu tych systemów. Pierwsza ma litery ABS, natomiast druga TC. Jeśli po uruchomieniu motocykla nie przestaną się świecić, to oznacza awarię i trzeba wiedzieć, że system ten prawdopodobnie nie zadziała. Dodatkowo często, gdy wyłączy się kontrolę trakcji, to kontrolka też będzie się świecić przypominając o tym fakcie. Natomiast miganie jednej z tych kontrolek podczas jazdy oznacza uruchomienie się systemu. Warto pamiętać, że ABS znajdziemy w każdym nowym motocyklu sprzedawanym w Unii Europejskiej.

Rezerwa paliwa. Żółta kontrolka przedstawiająca dystrybutor paliwa oznacza, że w motocyklu czy skuterze kończy się paliwo. Wielkość rezerwy zależy od motocykla – rozmiaru jego baku i pojemności silnika, a zatem i spalania.

Ciśnienie w oponach. Niektóre motocykle, szczególnie modele turystyczne, mogą mieć czujniki ciśnienia w oponach. W takiej sytuacji o potrzebie napompowania kół informuje kontrolka przedstawiająca przerój opony z wykrzyknikiem.

Blokada zawieszenia. W trójkołowcach z dwoma kołami z przodu znaleźć można nietypową kontrolkę. Informuje ona o możliwości zablokowaniu przedniego zawieszenia tak, aby skuter lub motocykl mógł stać pionowo bez użycia podpórki. Gdy miga, to informuje ona o możliwości blokady, a gdy świeci stale, to oznacza to, że zawieszenie zostało zablokowane. Np. w przypadku Yamahy Tricity 300 czy Piaggio MP3 500 kontrolka ta zaczyna informować o możliwości blokady zawieszenia, gdy prędkość spadnie poniżej 10 km/h.

Zielone kontrolki motocyklowe

Bieg neutralny, czyli luz. Kontrolką, która znajduje się niemal w każdym motocyklu z manualną skrzynią biegów, jest ta informująca o wrzuceniu luzu. Część jednośladów ma na wyświetlaczu miejsce (lub w dodatkowy mały wyświetlacz na analogowych zegarach), który pokazuje aktualny bieg. Jest tak np. w motocyklach Suzuki. Jednak nie jest to standardem. Natomiast jest nim zielona kontrolka z literą N, która informuje o tym, że motocykl jest na biegu neutralnym, czyli luzie.

Kierunkowskazy. Migające zielone strzałki informują o włączeniu kierunkowskazu lub świateł awaryjnych. Najczęściej są one rozdzielone dla prawego i lewego kierunkowskazu.

Tempomat. Niektóre motocykle mają tempomat, który pozwala maszynie samej utrzymywać zadaną prędkość sterują pracą przepustnicy. Kontrolka informuje o włączeniu tego systemu.

Niebieska kontrolka motocyklowa

Światła drogowe (długie). Niebieska kontrolka informuje o włączeniu świateł drogowych, czyli tzw. długich.