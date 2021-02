Honda Transalp może wrócić. Pojawił się kolejny dowód

Honda Transalp to seria motocykli, która wyrobiła sobie markę, podobnie jak Africa Twin . Były to maszyny bardzo uniwersalne, ale przede wszystkim sprawne turystyki typu adventure średniej klasy (XL600V, XL650V i XL700V). Już od jakiegoś czasu pojawiają się plotki (głownie wyciągane przez japońskie media motocyklowe), że Transalp ma wrócić. Teraz dostaliśmy jeden z mocniejszych dowodów, że faktycznie tak się może stać. Honda złożyła w amerykańskim urzędzie wniosek o rejestracji nazwy handlowej Transalp.

W ostatnim czasie w ofercie motocykli typu dual-sport czy turystycznych adventure sporo się dzieje u Hondy. Z jednej strony norma Euro 5 spowodowała wycofanie z Europy modeli z silnikami V4 japońskiej marki, co oznaczało koniec sprzedaży modeli Crosstourer i Crossrunner. Już mówi się o ich powrocie, ale to kwestia przynajmniej 2 lat.

W ofercie jest co prawda NC750X, ale oferuje ona tylko 58,5 KM. Potencjalna nowa Honda Transalp prawdopodobnie oddawałaby do dyspozycji ok. 100 KM. Wśród oczekiwanych nowości trzeba też wymienić NT1100, ale to będzie bardziej autostradowy odpowiednik modelu Africa Twin.