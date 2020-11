Yamaha Tracer 7 GT, czyli bardziej turystyczna wersja dołączy do oferty

Oprócz tego Yamaha Tracer 7 GT będzie miała wszystko to, co standardowa „siódemka”. Za jej napęd będzie odpowiadał dwucylindrowy silnik o pojemności 689 cm3, maksymalnej mocy 73 KM przy 8750 obr./min (które będzie można zdławić do 48 KM, aby dostosować motocykl do wymagań prawa jazdy kategorii A2) i maksymalnym momencie obrotowym 68 Nm przy 6500 obr./min. Już wcześniej został on dostosowany do nowej normy emisji spalin Euro 5. Zarówno przednie, jak i tylne zawieszenie będzie regulowane.