Mocniejsza i lżejsza Yamaha Tracer 9. Nowa generacja to duża zmiana

Sportowo-turystyczna Yamaha Tracer 9 to nowa generacja tego uniwersalnego motocykla. Silnik nie tylko spełnia teraz normę Euro 5, ale jest też mocniejszy. Do tego ma zupełnie nową aluminiową ramę i szereg systemów elektronicznych, które wspomogą kierowcę podczas jazdy.

Yamaha Tracer 9 to zupełnie nowy model. W 3-cylindrowym silniku zwiększono średnicę cylindrów o 3 mm, co zaowocowało wzrostem pojemności do 890 cm3. W efekcie o 4 KM do 119 KM przy 10 000 obr./min. wzrosła maksymalna moc. Jednak jeszcze bardziej znaczący (o 7 proc.) jest przyrost maksymalnego momentu obrotowego, który wynosi 93 Nm i jest osiągany przy 7000 obr./min., a więc aż o 1500 obr./min. wcześniej niż poprzednio. Zmiana przebiegu krzywej momentu obrotowego zauważalnie wpłynęła na osiągi Tracera 9.

Oczywiście nowy silnik spełnia normę Euro 5, a do tego mimo wzrostu pojemności jest aż o 1,7 kg lżejszy od poprzedniej konstrukcji. W efekcie tych wszystkich zmian jest nie tylko mocniejszy, ale też spala o 9 proc. mniej benzyny, co pozwoliło zwiększyć zasięg na 18-litrowym baku do nawet 350 km. Wraz z jednostką napędową zastosowano nowy dolot i wydech. Natomiast elektroniczna przepustnica typu ride-by-wire została opracowana na podstawie doświadczeń ze sportowych modeli. Wyższy moment obrotowy wywołał potrzebę innego zestopniowania skrzyni biegów, a do jej obsługi zastosowano zmodyfikowane sprzęgło antyhoppingowe.

Materiały prasowe Yamaha Tracer 9 (Materiały prasowe, Fot: Yamaha)

Mniej waży też nowa aluminiowa rama Yamahy Tracer 9. Dzięki swoim parametrom ma zapewniać lepszą stabilność i bardziej sportowe prowadzenie się japońskiego motocykla. Dodatkowo pionowe ustawienie silnika w ramie poprawia balans maszyny. Cała konstrukcja jest sztywniejsza, a zarazem mniejsza. Połączono ją z nowym lekkim i bardziej sztywnym wahaczem, który tym razem zamontowano od wewnętrznej strony ramy.

Yamaha Tracer 9 otrzymała 6-osiowy moduł bezwładnościowy, który zbiera informacje dla szeregu elektronicznych systemów wspomagających kierowcę. Zatem nawet kontrola trakcji bierze poprawkę na pochylenie motocykla. Do tego podczas przyspieszania pomagają systemy kontroli unoszenia przedniego koła i sterowania uślizgiem bocznym tylnej opony. Wszystkie te 3 systemy mają 3 tryby pracy – w tym jeden w pełni konfigurowalny. W zależności od warunków na drodze można też wybrać 1 z 4 trybów pracy silnika i reakcji na gaz – od sportowego po przeznaczony na mokrą nawierzchnię. Standardowym wyposażeniem nowej Yamahy Tracer 9 są też tempomat i system kontroli hamowania.

Materiały prasowe Yamaha Tracer 9 (Materiały prasowe, Fot: Yamaha)

Nowy model oznacza też nową stylistykę. Yamaha Tracer 9 ma sylwetkę motocykla turystycznego, ale projektanci zadbali, aby wygląd był agresywny. Ostro zakończony przód przypomina maszyny o bardziej sportowym charakterze. Nowoczesności, a zarazem użyteczności Tracerowi 9 dodaje podwójny kolorowy wyświetlacz oraz komplet wszystkich świateł LED. Oczywiście jest to motocykl turystyczny, więc został zaprojektowany tak, aby opcjonalne kufry wpasowywały się w sylwetkę tej maszyny, a do tego ma regulowaną w zakresie 50 mm szybę.

Podobnie jak wcześniej w ofercie pojawi się też bogaciej wyposażona odmiana. Yamaha Tracer 9 GT przede wszystkim ma inne zawieszenie – elektronicznie sterowane KYB. Ma ono znacznie szerszy zakres siły tłumiącej niż konwencjonalne zawieszenie, a do tego można szybko zmieniać jego parametry pracy, co przekłada się na komfort i pewność jazdy. Odmiana GT wyposażona jest też w system quickshifert umożliwiający zmianę biegów w górę i w dół bez użycia sprzęgła. Do tego ta najbogatsza odmiana Yamahy Tracer 9 ma podgrzewane manetki, światła LED doświetlające zakręty czy kufry boczne w standardzie.

Materiały prasowe Yamaha Tracer 9 GT (Materiały prasowe, Fot: Yamaha)

Materiały prasowe Yamaha Tracer 9 (Materiały prasowe, Fot: Yamaha)