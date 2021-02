WP Moto Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Bez kategorii A Elektryczne Poradniki Przepisy Akcesoria Testy Wideo Najnowsze Popularne harley davidson + 3 motocykl turystycznyadventurepremiera Szymon Jasina Wczoraj, 22-02-2021 18:51 Debiutuje Harley-Davidson Pan America 1250. Pierwszy motocykl typu adventure w historii marki Po licznych zapowiedziach, zdjęciach, filmach i stopniowo dawkowanych informacjach wreszcie doczekaliśmy się wyjątkowej premiery. Wyjątkowej, gdyż Harley-Davidson Pan America to najbardziej nietypowy motocykl w historii amerykańskiej marki. Turystyk na każdą drogę, który rusza właśnie w nieznany sobie teren. Share Harley-Davidson Pan America 1250 i Jason Mamoa Źródło: Materiały prasowe , Fot: Harley-Davidson Harley-Davidson Pan America 1250 to niejako spadek, jaki nowy szef marki Jochen Zeitz dostał po swoim poprzedniku. Choć teraz H-D ma pozostać przy najbardziej klasycznych i typowych dla siebie motocyklach, to pracę nad maszyną typu adventure były tak zaawansowane, że po prostu nie można już było wrzucić tego projektu do kosza. I całe szczęście, bo jeśli Harley może zaistnieć w jakimś nowym dla siebie segmencie, to właśnie wśród turystyków adventure. Jest to nie tylko pierwszy taki motocykl w historii marki, ale w ogóle produkowany w Ameryce. Premiera była dość nietypowa. Przygotowując ją, Harley zaprosił do współpracy Jasona Mamoę. To jednak nie wszystko. Gdy długo oczekiwany dzień nadszedł, producent mocno skupił się na tłumaczeniu, czemu do oferty dołącza motocykl adventure. Mówiono o tym, że przez pierwsze lata istnienia marki asfaltowe drogi były rzadkością i harleye startowały w rajdach, że służyły w czasie I oraz II wojny światowej, a w latach 70. crossowy harley wygrał zawody Baja 500. Dodano, że dopiero później marka skoncentrowała się na cruiserach i autostradowych turystykach. Jednak czy takie przekonywanie i tłumaczenie się w ogóle jest potrzebne? W końcu Harley-Davidson Pan America - jak przedstawiciele marki sami podkreślają - jest dla innego klienta niż ich klasyczne modele. Materiały prasowe Harley-Davidson Pan America 1250 Źródło: Materiały prasowe , Fot: Harley-Davidson Harley-Davidson Pan America. Takiego modelu jeszcze nie było Harley-Davidson Pan America to zupełnie nowy model w ofercie amerykańskiej marki i wszystko w nim zostało zaprojektowane od podstaw. Aby obniżyć masę motocykla, a zarazem zapewnić odpowiednią sztywność, silnik Revolution Max 1250 przenosi obciążenia wraz z ramą. Klasycznie dla Harleya jest to widlasta dwucylindrowa jednostka. W tym przypadku ma pojemność 1250 cm3 i oferuje solidne 152 KM przy 8750 obr./min. oraz maksymalny moment obrotowy równy 128 Nm przy 6750 obr./min. W celu obniżenia masy tłoki i głowice cylindrów wykonano z aluminium. Silnik został tak zestrojony, aby zapewniać płynne dostarczanie momentu obrotowego przy niskich prędkościach, czyli podczas jazdy offroadowej. Z drugiej strony motocykl ten z pełnymi kuframi rozpędza się do blisko 220 km/h. Typowo dla motocykli typu adventure Harley-Davidson Pan America będzie oferowany w dwóch wersjach – standardowej i bardziej terenowej, która w tym przypadku otrzymała nazwę Special. Odmiana podstawowa ma aluminiowe felgi (19-calową z przodu i 17-calową z tyłu), kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 6,8 cala, hamulce Brembo (dwie tarcze 320 mm z przodu i jedną 280 mm z tyłu), bogaty zestaw systemów wspomagających kierowcę (jak cornering ABS czy asystent ruszania na wzniesieniu i możliwość wyboru jednego z czterech trybów jazdy). Standardowa Pan America ma w pełni regulowane z przodu i z tyłu zawieszenie o skoku 190 mm. Przy przednim kole jest to widelec upside-down Showa typu cartridge o średnicy 47 mm. Z tyłu pracuje amortyzator Showa Piggyback. Materiały prasowe Harley-Davidson Pan America 1250 Źródło: Materiały prasowe , Fot: Harley-Davidson Harley-Davidson Pan America 1250 Special ma sporo dodatków i różni się bardziej od wersji podstawowej, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Typowo dla takiej odmiany ma gmole czy aluminiową osłonę silnika. Oprócz tego wersję Special wyróżniają: szprychowe felgi, podpórka centralna, system monitorowania ciśnienia w oponach, wielopozycyjny pedał hamulca tylnego, adaptacyjny przedni reflektor, amortyzator skrętu oraz podgrzewane manetki i owiewki na dłonie. Jednak najważniejszą różnicą jest inne zawieszenie. Tu jest ono półaktywne, ale też jako pierwszy motocykl na świecie Pan America wyposażona jest w system aktywnego regulowania wysokości zawieszenia. Obniża ono motocykl przy zatrzymaniu, dzięki czemu można pewniej postawić stopy na nawierzchni, a podczas jazdy zachować pełen skok zawieszenia. Materiały prasowe Harley-Davidson Pan America 1250 Źródło: Materiały prasowe , Fot: Harley-Davidson Jak przystało na Harleya-Davidsona, do modelu Pan America oferowanych jest sporo dodatków. Jednak tutaj one mają nieco inny charakter niż w cruiserach, gdyż mają być przede wszystkim praktyczne. Oczywiście jest dostępny lżejszy i bardziej sportowy wydech, ale też np. trzy rodzaje kufrów (sportowe, aluminiowe boksy i miękkie sakwy). Harley też znany jest z tego, że oferuje swoim klientów ubrania motocyklowe i również w przypadku modelu Pan America przygotowano cały zestaw, aby nawet osoba zaczynająca swoją przygodę z maszynami typu adventure mogła z salonu wyjechać w pełni gotowa do podróży. Oczywiście są to zupełnie inne ubrania niż w przypadku tych dla właścicieli cruiserów. Harley-Davidson Pan America 1250 kosztuje 71 970 zł. Tradycyjnie dla amerykańskiej marki jest możliwość dokupienia dodatków. Dopłaty wymagają też różne wersje kolorystyczne. W standardzie motocykl jest czarny. Cena wersji Special to 82 680 zł. Materiały prasowe Harley-Davidson Pan America 1250 Źródło: Materiały prasowe , Fot: Harley-Davidson Materiały prasowe Harley-Davidson Pan America 1250 Źródło: Materiały prasowe , Fot: Harley-Davidson Materiały prasowe Harley-Davidson Pan America 1250 Źródło: Materiały prasowe , Fot: Harley-Davidson Materiały prasowe Harley-Davidson Pan America 1250 Źródło: Materiały prasowe , Fot: Harley-Davidson Materiały prasowe Harley-Davidson Pan America 1250 Źródło: Materiały prasowe , Fot: Harley-Davidson Materiały prasowe Harley-Davidson Pan America 1250 Źródło: Materiały prasowe , Fot: Harley-Davidson Materiały prasowe Harley-Davidson Pan America 1250 Źródło: Materiały prasowe , Fot: Harley-Davidson