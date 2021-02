Royal Enfield Himalayan znowu poprawiony. Chcą, żeby był jak najlepszy

Royal Enfield Himalayan to jeden z najważniejszych modeli marki. Jego twórcy chcą przekonać, że mimo mniejszego silnika oferują jedną z najbardziej dopracowanych konstrukcji w segmencie adventure. Motocykl ten doczekał się kolejnych zmian.

Royal Enfield oficjalnie wchodzi do Polski, więc warto dokładniej przyjrzeć się ofercie tego indyjskiego producenta. Obok klasycznie wyglądających motocykli nawiązujących do dawnych motocykli miejskich, nakedów czy bulwarowych jednośladów, Royal Enfield oferuje też model turystyczny. Jest to Himalayan 410, który przez ostatnie lata cieszy się coraz większym uznaniem. Motocykl ten dopiero co, bo rok temu, przechodził ostatnie zmiany, ale już przygotowano kolejne.

Royal Enfield Himalayan 410 na 2021 r. - co nowego?

Oczywiście nie zabrakło nowych wersji kolorystycznych. Obok już wcześniej dostępnych Rock Red, Lake Blue i Gravel Grey są to trzy kolejne – Granite Black, Mirage Silver i Pine Green. Ergonomię poprawiono, zmieniając kształt i nieco zmniejszając orurowanie chroniące bak, co zapewnia więcej miejsca na kolana. Do tego powiększono szybę, która teraz będzie lepiej osłaniać przed wiatrem.

Najważniejszą dla klientów nowością jednak jest nawigacja Royal Enfield Tripper, która w listopadzie 2020 r. zadebiutowała w modelu Meteor 350. Na dodatkowym niedużym okrągłym ekranie wyświetlane są wskazówki nawigacji, co czyni to rozwiązanie przydatnym, a przy tym niedrogim. Co więcej, przez 2021 r. Tripper będzie oferowany w modelu Himalayan za darmo.

Materiały prasowe Royal Enfield Himalayan Źródło: Materiały prasowe , Fot: Royal Enfield

Jednocylindrowy silnik Royala Enfielda Himalayana o pojemności 411 cm3 spełnia teraz normę Euro 5. Jednostka ta generuje maksymalną moc 24,3 KM przy 6500 obr./min i maksymalny moment obrotowy 32 Nm przy 4250 obr./min. Oznacza to, że motocyklem tym mogą też jeździć posiadacze prawa jazdy kategorii A2. Zaletą jest też jego masa – z płynami waży 199 kg. Polska cena modelu Royal Enfield Himalayan to 22 324 zł.

Royal Enfield mocno pracuje nad Himalayanem. Nic więc dziwnego, że co roku przygotowuje jakieś nowości dla tego motocykla turystycznego i go ulepsza. Niedawno pokazano też nagrania z wyprawy, która idealnie pasowała do nazwy tej maszyny. Podróżnicy na himalayanach przejechali przez Himalaje z Indii do Chin, a następnie pod Mount Everest.