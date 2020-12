Royal Enfield Meteor 350 trafi do Europy. Podano ceny

Mimo brytyjskiego pochodzenia Royal Enfield to dziś bardziej indyjska marka motocykli. Nie znaczy to, że nie chce zaistnieć w Europie. Najnowszym modelem, który trafi na Stary Kontynent, będzie Meteor 350.

Motocykle Royal Enfield mają w sobie to coś. Nie muszą być najmocniejsze, najszybsze czy najnowocześniejsze. W ich przypadku liczy się oldschoolowy charakter. To właśnie dzięki niemu te indyjskie dziś maszyny mają podbić świat. Producent, tworząc nowe modele, nie myśli już tylko o lokalnym rynku, ale globalnie. Dlatego nowy Royal Enfield Meteor 350 praktycznie bez większych zmian może być sprzedawany w Europie.

Jego jednocylindrowy silnik o pojemności 349 cm3 dostarcza maksymalną moc 20,5 KM i maksymalny moment obrotowy 27 Nm. Może nie jest to dużo, ale do wygodnego przemieszczania się po mieście na pewno wystarczy, tym bardziej że jednostka napędowa została opracowana tak, aby zapewniać maksymalnie wysoki moment obrotowy w całym zakresie pracy. Oczywiście silnik ten spełnia też nową normę emisji spalin Euro 5. Do tego docenić można 15-litrowy zbiornik paliwa, dzięki któremu nie będzie trzeba co chwilę zatrzymywać się na stacji.

Royal Enfield Meteor 350 może po prostu ma wszystko to, co potrzebne i nie zaskakuje wieloma nowoczesnymi rozwiązaniami, ale też nie można go nazwać archaicznym. Tym, co ma zwrócić uwagę klientów, jest to, że obok okrągłego zegara znalazł się drugi z wyświetlaczem, na którym mogą być pokazywane wskazówki z nawigacji Google. Można zatem powiedzieć, że Royal Enfield zadbał właśnie o ten nowoczesny dodatek, który jest naprawdę bardzo przydatny.

Royal Enfield Meteor 350 ma rozstaw osi równy 1400 mm, a jego siedzisko znajduje się na komfortowej wysokości 765 mm, co oznacza, że można nim pewnie manewrować w miejskich korkach. Przy przednim kole ma tarczę hamulcową o średnicy 300 mm z dwutłoczkowym zaciskiem, a przy tylnym 270 mm z jednotłoczkowym zaciskiem. Oczywiście motocykl wyposaży jest w ABS. Przednie zawieszenie to widelec z lagami 41 mm o skoku 130 mm, natomiast z tyłu pracują dwa amortyzatory z 6-stopniową regulacją napięcia wstępnego.

Czy ten klasycznie wyglądający motocykl z niewielkim silnikiem ma szanse odnieść sukces w Europie? O tym przekonamy się niedługo. Jeśli patrzeć na niego możliwie obiektywnie, to ma wszystko, czego potrzeba na co dzień, a do tego dobrze wygląda. Jednak trzeba pamiętać, że wiele osób po prostu lubi mieć nadmiar mocy dostępny pod prawą manetką.

Royal Enfield podał też europejskie ceny modelu Meteor 350. Podstawową odmianę Fireball wyceniono na 4099 euro (ok. 18 150 zł). Mająca chromowane elementy i oparcie dla pasażera wersja Stellar kosztuje 4189 euro (ok. 18 550 zł). Natomiast wyposażona w wygodniejsze siedzisko, szybę i dwukolorowe malowanie odmiana Supernova to wydatek 4279 euro (ok. 19 tys. zł).