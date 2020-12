Royal Enfield szykuje elektryczny motocykl. Najwcześniej pojawi się w 2024 r.

Royal Enfield pracuje nad elektrycznym motocyklem – potwierdził to Siddharth Lal, dyrektor zarządzający Eicher Motors, firmy do której należy Royal Enfield . To właśnie ten indyjski biznesmen stoi za ponowną popularyzacją kultowego modelu Bullet , więc oznacza to, że mamy potwierdzenie z samej góry.

Na razie więc pozostają nam domysły. A to, co na pewno najbardziej wszystkich ciekawi, to styl i wygląd elektrycznego motocykla, który stworzy Royal Enfield. W końcu jest to marka kojarzona z maszynami w starym stylu. Pytanie więc, czy wzorem Harleya-Davidsona LiveWire stworzą coś wyłamującego się z ich tradycyjnej gamy modelowej, czy może będzie to elektryk w stylu retro?