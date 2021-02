Honda zarejestrowała nazwę NT1100. To nowy motocykl sportowo-turystyczny

Wcześniejsze plotki oznaczają, że Honda NT1100 niemal na pewno otrzyma silnik z popularnego modelu CRF1100L Africa Twin. W końcu ten motocykl turystyczny typu adventure został stworzony do dalekich wypraw, a to oznacza, że jego dwucylindrowa rzędowa jednostka o pojemności 1084 cm3 sprawdzi się też w nowym modelu. Trudno powiedzieć, czy będzie miała te same parametry, ale jest to bardzo prawdopodobne, z powodu zbliżonego charakteru obu maszyn. Oznacza to maksymalną moc 102 KM i maksymalny moment obrotowy 105 Nm. Nieco słabsza wersja tego silnika trafiła niedawno do modelu CMX1100 Rebel, ale NC1100 ma mieć bardziej sportowy charakter.