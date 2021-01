WP Moto Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Honda CBF600 – uniwersalny i niezawodny naked Honda CBF600 to model, który łącznie był na rynku tylko 9 lat, ale w tym czasie zyskał opinię wyjątkowo udanej konstrukcji. Choć pod względem osiągów, ale też wyglądu był to typowy przedstawiciel segmentu średnich nakedów, który nie wyróżniał się niczym szczególnym, to szybko okazało się, że nie posiada on też żadnych większych wad. Dzięki temu do dziś należy do niezwykle chętnie wybieranych modeli na rynku wtórnym. Honda CBF600N Źródło: Wikipedia Honda CB500, czyli przodek CBF600 Od pierwszej połowy lat 90. Honda miała w swojej ofercie model CB500. Był to motocykl średniej klasy, którego największą zaletą była uniwersalność. Sprawdzał się jako miejski jednoślad, ale też był dobrym kompanem długich podróży. Model ten cieszył się sporym uznaniem zarówno doświadczonych motocyklistów, jak i był chętnie wybierany przez początkujących. Jego produkcja zakończyła się w 2003, gdy pojawiła się norma emisji spalin Euro 2, której dwucylindrowy silnik Hondy CB500 nie spełniał. Pochodzenie Hondy CBF600 Pisząc o Hondzie CBF600 można by po prostu skopiować poprzedni akapit opisujący CB500. Nowy model miał spełniać te same założenia i udało się to w stu procentach. Japończycy znowu stworzyli niezwykle uniwersalny motocykl, który sprawdzał się i w mieście, i na trasie. Dlatego dziś na rynku wtórnym można spotkać nakeda bez żadnych dodatków, który nie widział nic poza miejskimi arteriami, jak i egzemplarz z większą owiewką i kompletem trzech kufrów, który mógłby napisać książkę podróżniczą. Honda CBF600 zadebiutowała w 2004 r. Model ten powstał na bazie popularnego Horneta, czyli Hondy CB600F. Motocykle te nie tylko miały niemal identyczne nazwy, ale CBF600 dostał też silnik od modelu, w którym litera F była na końcu nazwy. Jednak jednostka napędowa ta wymagała zmiany charakterystyki – z jednej strony, aby oba jednoślady się od siebie zauważalnie różniły, a z drugiej, aby pasowała do bardziej uniwersalnej i turystycznej Hondy CBF600. Honda CBF600 (PC38) – pierwsza generacja W efekcie czterocylindrowy rzędowy silnik o pojemności 600 cm3 został całkiem mocno zmodyfikowany. Moc z 98 KM spadła do 76 KM. Zarazem poprawił się przebieg momentu obrotowego i już od niskich obrotów motocykl chętnie przyspieszał. W końcu, mimo że sprawiała sporo frajdy podczas szybszej jazdy, Honda CBF600 nie miała być bezkompromisowym sportowcem, tylko motocyklem na każdą okazję. Tak samo zresztą zaprojektowano skrzynię biegów, aby zapewniała jak najpłynniejsze zmiany przełożeń. Od początku opcjonalnie oferowany był też system ABS. Honda CBF600 (PC43) – druga generacja Po czterech latach produkcji Honda CBF600 przeszła kilka ważnych zmian. Pierwsza wiązała się z kolejną normą emisji spalin, czyli Euro 3. Dotychczasową jednostkę zastąpiono konstrukcją z Hondy CBR600RR, która już nie miała gaźnika, a wtrysk. Oczywiście znowu utemperowano sportowy charakter, zmniejszono moc (tym razem do 78 KM) i całość dostosowano do potrzeb motocykla turystycznego. Przy okazji udało się znacząco zmniejszyć zapotrzebowanie tej maszyny na paliwo. Co z powiększonym z 19 do 20 l zbiornikiem oznaczało też dużo większy zasięg. Zmian jednak było dużo więcej. Stalowa rama została zastąpiona aluminiową. Motocykl otrzymał też nowe zawieszenie z regulacją napięcia wstępnego sprężyn. Wydłużono wahacz, poprawiono ABS, zmieniono przełożenia skrzyni biegów i zamontowano nowe, wygodniejsze siedzisko. W tej wersji Honda CBF600 była wytwarzana do zakończenia produkcji tego modelu w 2013 r. Legendarna niezawodność Hondy CBF600 Tym, dzięki czemu Honda CBF600 zyskała taką popularność, a przede wszystkim tym, dzięki czemu cały czas się ona utrzymuje, jest niezawodność tego modelu. Jest to motocykl praktycznie niezniszczalny. Nie ma żadnych typowych wad i usterek. Zastosowanie sprawdzonych rozwiązań czy obniżenie mocy silnika, zapewniało, że wszystko było niezwykle wytrzymałe. Do tego stopnia, że wiele osób zapytanych, co im się kojarzy z Hondą CBF600, nie wskaże wcale jej uniwersalności czy komfortu, ale właśnie bezusterkowość. Dwie wersje Hondy CBF600 Podobnie jak wiele nakedów, Honda CBF600 oferowana była w dwóch wersjach – całkowicie gołej N z okrągłym przednim światłem i wyposażonej w przednią owiewkę oraz bardziej nowocześnie wyglądające oświetlenie odmianie S. Jak łatwo się domyślić Honda CBF600N była z założeniem modelem bardziej miejskim, a "eska" turystycznym. Dlatego też kupując model używany częściej to CBF600S będzie wyposażony w kufry, które zresztą były oferowane już w salonie jako pakiet Traveller. Mieszczuch z turystycznym komfortem Miejskie nakedy często nie są projektowane z myślą o długich wyprawach, dlatego Honda CBF600 wyróżnia się na tle innych modeli. W tym modelu komfort był priorytetem i to na wielu frontach. Oprócz wspomnianej już pracy silnika i skrzyni biegów, zadbano też o to, żeby zawieszenie było miękkie – inżynierowie poszli w kierunku komfortu, a nie sportu. Bardzo dużo uwagi poświęcono również ergonomicznej i wygodniej pozycji na motocyklu. Został on zaprojektowany tak, aby komfortowo siedziały zarówno osoby niskie, jak i wysokie. Do tego samo siedzisko było regulowane zarówno w pionie, jak i przód-tył. Co więcej, dało się o 10 mm przestawiać kierownicę w przód lub tył. Honda CBF600 na rynku wtórnym Honda CBF600 cieszy się dużym uznaniem i jest popularnym motocyklem na rynku wtórnym. W zależności od generacji, wersji (N lub S), wyposażenia (ABS, kufry), ale przede wszystkim stanu cena Hondy CBF600 waha się od 8 do 13 tys. zł. Oczywiście trzeba pamiętać, że motocykle te (szczególnie w odmianie S) często wykorzystywane były do długich podróży, więc ich przebiegi mogą być wysokie (wersje N najczęściej mają mniejsze). Jednak w przypadku tego modelu ważniejsze jest, aby dany egzemplarz był zadbany. Jeśli tak jest, to ma duże szanse wytrzymać długo bez większej awarii.