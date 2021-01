Jaki ścigacz wybrać? Przegląd najmocniejszych modeli na rynku

Ścigacze, czyli motocykle sportowe, działają na wyobraźnię swoimi osiągami i dla wielu motocyklistów są właśnie tymi modelami, dla których zaczęli jeździć na jednośladach. To właśnie wśród ścigaczy znajdziemy najmocniejsze i najszybsze maszyny. Oto topowe supersportowe motocykle sprzedawane w Polsce.

Poniżej prezentuje listę najmocniejszy i najszybszych sportowych motocykli na polskim rynku. Oto lista aktualnie sprzedawanych w salonach ścigaczy.

Aprilia RSV4 RR 1000 i RSV4 Factory 1100

Włoskie firmy od lat tworzą sportowe motocykle, ale często też wybierają swoją drogę. Tak też jest w przypadku Aprilii, której najmocniejszy model RSV4 napędzany jest silnikami nie rzędowymi, a V4. Ważna jest tu też liczba mnoga, bo motocykl ten oferowany jest w dwóch wariantach. Aprilia RSV4 RR 1000 ma silnik o pojemności 999,6 cm3, którego maksymalna moc to 201 KM przy 13 000 obr./min, a maksymalny moment obrotowy wynosi 115 Nm przy 10 500 obr./min. Motocykl ten z płynami waży 204 kg. Jeszcze szybsza jest Aprilia RSV4 Factory 1100 z silnikiem o pojemności 1078 cm3, który generuje 217 KM przy 13 200 obr./min i 122 Nm przy 11 000 obr./min. Motocykl ten jest też lżejszy i waży 199 kg.

BMW S 1000 RR

Niemcy tworząc swój najszybszy sportowy model zerwali ze swoimi tradycjami i postawili na silnik o pojemności 999 cm3 z czterema cylindrami ustawionymi w rzędzie. Jego maksymalna moc to 207 KM przy 13 500 obr./min, a maksymalny moment obrotowy to 113 Nm przy 11 000 obr./min. W wersji podstawowej BMW S 1000 RR waży 197 kg, ale z pakietem M masa spada do 193,5 kg. Oferowana jest też bardziej ekstremalna (i dużo droższa) wersja, czyli BMW M 1000 RR, w której przypadku moc zwiększono do 212 KM przy 14 500 obr./min, a masę zmniejszono do 192 kg.

Ducati Panigale V4

Podobnie jak Aprilia, również Ducati postawiło na jednostkę napędową V4, ale o pojemności 1103 cm3, która zastąpiła w topowych modelach dwucylindrowy silnik. W podstawowej wersji Ducati Panigale V4 generuje ona maksymalną moc 214 KM przy 13 000 obr./min i maksymalny moment obrotowy 124 Nm przy 10 000 obr./min. Motocykl ten waży 198 kg, a w lżejszej odmianie S 195 kg. Na tym jednak nie koniec. W ofercie jest też Ducati Panigale V4 R dostosowane do homologacji WSBK z silnikiem o pojemności 998 cm3, którego moc to 221 KM przy 15 250 obr./min, a moment obrotowy 112 Nm przy 11 500 obr./min. Masa trgo modelu to 193 kg.

Jednak również to nie koniec możliwości włoskich inżynierów. Stworzyli oni limitowane do zaledwie 500 sztuk Ducati Superleggera V4. To ekstremalny motocykl z ramą wykonaną z włókna węglowego, którego silnik o pojemności 998 cm3 generuje aż 224 KM przy 15 250 obr./min i 116 Nm przy 11 750 obr./min. Do tego przy zastosowaniu paliwa wyścigowego jest to odpowiednio 234 KM przy 15 500 obr./min i 119 Nm przy 11 750 obr./min. Motocykl ten bez płynów waży tylko 159 kg (lub 152,2 kg w konfiguracji torowej). Ma on homologację drogową. Ponad 200 KM (dokładnie 208 KM) oddaje do dyspozycji też naked Ducati Streetfighter V4.

Honda CBR1000RR-R Fireblade

W gamie Hondy najmocniejszy motocykl sportowy to CBR1000RR-R Fireblade. Napędza go czterocylindrowy rzędowy silnik o pojemności 999,9 cm3, którego maksymalna moc to 217 KM przy 14 500 obr./min, a maksymalny moment obrotowy to 113 Nm przy 12 500 obr./min. W standardowej wersji model ten waży 202,1 kg, natomiast jeszcze bardziej ekstremalna Honda Fireblade SP ma masę zmniejszoną do 201,3 kg. Jednak jeszcze większe znaczenie ma to, że odmiana SP zamiast zawieszenia Showa ma półaktywne elektronicznie sterowane zawieszenie Ohlins.

Kawasaki Ninja H2

Kawasaki jest w tym zestawieniu wyjątkowym producentem, gdyż topowy model tej marki jest nietypowy. Kawasaki Ninja H2 to motocykl z czterocylindrowym rzędowym silnikiem o pojemności 998 cm3 wyposażonym w sprężarkę. Jego moc to standardowo to 231 KM osiąganych przy 11 500 obr./min, a z wlotem powietrza ram rośnie ona do 243 KM. Doładowanie oznacza też spory moment obrotowy, którego maksymalna wartość to 141,7 Nm przy 11 000 obr./min. Japończycy oferują również ekstremalną torową wersję tego modelu, czyli Kawasaki Ninja H2R, której moc to 310 KM przy 14 000 obr./min lub 326 KM z ram air. Maksymalny moment obrotowy tej odmiany to 165 Nm przy 12 500 obr./min.

Kawasaki posiada też bardziej konwencjonalny sportowy model Ninja ZX-10R i jego "podkręcona" wersję Ninja ZX-10RR. W wersji podstawowej (tu wolnossący) silnik o pojemności 998 cm3 generuje 203 KM przy 13 200 obr./min, a w wersji RR są to 204 KM przy 14 000 obr./min.

MV Agusta Rush 1000

W przypadku marki MV Agusta topowy model to nie typowa sportowa maszyna, tylko bardzo mocny naked Rush 1000. Jego czterocylindrowy silnik o pojemności 998 cm3 generuje standardowo maksymalną moc 208 KM przy 13 000 obr./min, a z dodatkowym pakietem poprawiającym osiągi 212 KM przy 13 600 obr./min. Maksymalny moment obrotowy to 116,5 Nm przy 11 000 obr./min. Bez płynów MV Agusta Rush 1000 waży 186 kg lub 184 kg z opcjonalnym pakietem obniżającym masę.

Suzuki GSX-R1000

Sportowiec z Hamamatsu to Suzuki GSX-R1000 napędzane czterocylindrowym rzędowym silnikiem o pojemności 999 cm3, którego maksymalna moc to 202 KM przy 13 200 obr./min, a maksymalny moment obrotowy wynosi 116,7 Nm przy 10 000 obr./min. Najnowsza wersja kultowego modelu GSX-R w topowej wersji dostępna jest też w odmianie GSX-R1000R z jeszcze lepszym zawieszeniem.

Yamaha R1

Flagowy sportowy model Yamahy nosi nazwę R1 i został on stworzony wg typowego przepisu dla japońskich motocykli. Oznacza to czterocylindrowy rzędowy silnik o pojemności 998 cm3. Jego maksymalna moc to 200 KM przy 13 500 obr./min, a maksymalny moment obrotowy wynosi 113,3 Nm przy 11 500 obr./min. Motocykl ten waży 201 kg. Podobnie jak u wielu konkurentów, w ofercie znajduje się też lepsza odmiana. Jest to Yamaha R1M z elementami nadwozia wykonanymi z włókna węglowego i elektronicznie sterowanym zawieszeniem Ohlins.