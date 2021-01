Nowa Aprilia RSV4. Zmienił się nie tylko silnik

To, że mamy do czynienia z nową wersją, widać już na pierwszy rzut oka. Choć konstrukcyjnie Aprilia RSV4 się nie zmieniła, to już jej owiewki zostały bardzo mocno przeprojektowane. Przede wszystkim inspirowano się nowym sportowym modelem RS 660 (m.in. z charakterystycznymi zachodzącymi do góry przednimi światłami), ale oczywiście najważniejsze były osiągi. Zmienione nadwozie RSV4 projektowano testując je w tunelu aerodynamicznym, aby jak najbardziej poprawić osiągi. Z jednej strony starano się obniżyć opór powietrza, co poprawia prowadzenie przy wysokich prędkościach, a z drugiej dbano o jeszcze większy docisk aerodynamiczny.