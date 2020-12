Aprilia RS 125 – cena, informacje, dane techniczne

Jest to motocykl sportowy z rozbudowanymi owiewkami, który wygląda jak dużo mocniejsze maszyny. Jego zawieszenie choć prostsze niż w dużych motocyklach, to jest tego samego typu – z przodu pracuje widelec upside-down z lagami o średnicy 41 cm i skoku 110 mm, a z tyłu asymetryczny wahacz z pojedynczym amortyzatorem i skokiem 120 mm.

Za napęd Aprilii RS 125 odpowiada jednocylindrowy silnik o pojemności 124,2 cm3. Jego maksymalna moc to 15 KM , czyli największa, jaka jest dozwolona dla posiadaczy prawa jazdy kategorii A2 lub osób, które posiadają kategorię B od co najmniej trzech lat. Z jednostką napędową współpracuje 6-biegowa skrzynia.

O tym, że nie jest to po prostu zwykła "125-tka" z owiewkami świadczy choćby rama wykonana z aluminium czy mocne hamulce – tarcza 300 mm z czterotłoczkowym zaciskiem z przodu i tarcza 218 mm z jednotłoczkowym zaciskiem z tyłu. Aprilia RS 125 waży z płynami 134 kg , a jej zbiornik paliwa mieści 14,5 l. Motocykl ten mierzy 1968 mm długości i 760 mm szerokości, a siedzenie znajduje się na wysokości 820 mm.

Aprilia RS 125 kosztuje 22 900 zł. Nie jest to jednak prosty motocykl z silnikiem 125 cm3, tylko maszyna, która została stworzona z myślą o młodych, początkujących adeptach sportowej jazdy na motocyklu. Oczywiście zarazem jest to model, który ma sprawdzić się podczas jazdy po zatłoczonym mieście, a to oznacza, że zadbano o zwrotność i zwinność tego modelu.