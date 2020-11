Aprilia Tuono V4 1100 RR – cena, informacje, dane techniczne

Tuono to nazwa, która pojawia się wersjach naked motocykli Aprilii. Tuono V4 1100 RR to "goła" wersja sportowego modelu Aprilia RSV4 1100. Jest to ta sama konstrukcja, z tą różnicą, że silnik generuje niższą moc i posiada inną charakterystykę. O sportowych korzeniach nakeda świadczy to, że choć nie jest tak mocno zabudowany owiewkami, to nadal trochę ich posiada. Przód motocykla jest nieco mniej aerodynamiczny, ale trudno byłoby powiedzieć, że nie ma tam owiewek. Do tego Aprilia Tuono V4 1100 RR może pochwalić się elementami aerodynamicznymi poprawiającymi docisk.