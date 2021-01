Nowe przepisy spowodowały wzrost rejestracji. Mocne zakończenie roku

Norma emisji spalin Euro 5 obowiązująca wszystkie nowe motocykle od 1 stycznia 2021 r. spowodowała duży wzrost rejestracji na koniec 2020 r. W efekcie cały rok zakończył się też zauważalnie lepszym wynikiem niż 2019.

W grudniu 2020 r. zarejestrowano w Polsce aż 5706 nowych jednośladów – poinformował Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Jest to wynik o 4303 sztuk (+ 306,7 proc.) wyższy niż w tym samym miesiącu 2019 r. To też zdecydowanie lepszy wynik niż listopadowy, który też w 2020 r. był wyjątkowo wysoki. Co ciekawe, ten wzrost dotyczył nie tylko motocykli (2662 sztuki), które w 2020 r. wyprzedzały motorowery, ale w jeszcze większym stopni właśnie jednośladów z silnikami do 50 cm3 (3044 egzemplarze).

Takie wzrosty są efektem tego, że od 1 stycznia 2021 r. wszystkie sprzedawane nowe motocykle muszą spełniać normę emisji spalin Euro 5. Zatem w przypadku starszych maszyn były trzy możliwości – sprzedaż w promocyjnej cenie, otrzymanie pozwolenia na dalszą sprzedaż motocykli, które jeszcze pozostały w magazynach lub rejestracja jednośladów przez dilerów i ich późniejsza sprzedaż jako egzemplarze "z drugiej ręki". I jak się okazuje, w wielu przypadkach nie przedłużano oficjalnie sprzedaży. Analogiczna sytuacja miała miejsce w grudniu 2016 dla motocykli i w 2017 dla motorowerów, gdy zbliżało się wprowadzenie normy Euro 4.

Mocny grudzień oznacza też, że mimo wielu spadkowych miesięcy spowodowanych przez pandemię koronawirusa, w całym 2020 r. zarejestrowano więcej jednośladów niż w 2019 r. Było to dokładnie 40 155 sztuk, czyli o 4,9 proc. więcej niż rok wcześniej. Wśród samych motocykli królowały te z silnikami do 125 cm3 i stanowiły one aż 52,4 proc. wszystkich rejestracji. Mocny grudniowy wynik wśród maszyn tej klasy oznacza też, że rzutem na taśmę Junak wyprzedził Hondę, która przez niemal cały rok była liderem sprzedaży nowych motocykli. Na trzecim miejscu znalazła się Yamaha.

Również w przypadku pierwszych rejestracji używanych motocykli sprowadzonych z zagranicy grudzień 2020 r. był mocnym miesiącem. Zarejestrowano 3088 takich pojazdów, czyli o 9,7 proc. więcej niż rok wcześniej. Jednak w tym przypadku nie zniwelowano spadków spowodowanych pandemią i w całym 2020 r. sprowadzono do Polski 60 154 motocykli, czyli o 8,5 proc. mniej niż w 2019 r. Łącznie z motorowerami w 2020 r. przyjechało do naszego kraju 69 476 używanych jednośladów, co oznacza spadek o 7,8 proc. w porównaniu do roku wcześniejszego.