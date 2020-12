Junak 126 z silnikiem 125 cm3 – cena, informacje, dane techniczne

Junak to marka, która w swojej ofercie ma motorowery oraz motocykle i skutery z silnikami 125 cm3. To czyni ją jedną z najpopularniejszych w Polsce. Junak 126 jest najtańszym motocyklem wśród "125-tek" tej marki.

Junak to prawdziwy specjalista od motocykli z silnikami 125 cm3. W swojej gamie posiada takie jednoślady we wszelkich formach i kształtach – jest motocykl sportowy cafe racer, cruiser, dual sport, naked i jeszcze kilka innych. Krótko mówiąc – jest w czym wybierać. A co jeśli jedynym kryterium jest cena? W takim przypadku należy zwrócić się w kierunku Junaka 126. Oczywiście można nim jeździć posiadając prawo jazdy kategorii A1 lub kategorii B od przynajmniej trzech lat.

Motocykl ten napędzany jest jednocylindrowym silnikiem o pojemności 125 cm3, którego maksymalna moc to 8,42 KM przy 9000 obr./min. Pozwala to na rozpędzenie Junaka 126 do prędkości 90 km/h. Model ten ma rozruch nie tylko elektryczny, ale też nożny. Za zatrzymanie motocykla odpowiada hamulec tarczowy z przodu i bębnowy z tyłu. Zbiornik paliwa mieści 15 l, co przy takim silniku zapewnia spory zasięg.

Materiały prasowe Junak 126 Źródło: Materiały prasowe , Fot: Junak

Junak 126 mierzy 1965 mm długości, 760 mm szerokości i 1090 mm wysokości. Jego masa własna to 131 kg, a dopuszczalne obciążenie to 150 kg, więc mogą nim podróżować dwie osoby. Wysokość siedzenia kierowcy to 770 mm. Stylistycznie można Junaka 126 nazwać klasyką gatunku. Jest to lekko wyglądający motocykl o wąskich i dość dużych kołach, a zatem prezentuje się podobnie do innych tanich azjatyckich (japońskich, chińskich czy indyjskich) "125-tek".

Junak 126 kosztuje 5599 zł, co czyni go najtańszym jednośladem z silnikiem 125 cm3 tej marki. Dostępny jest w pięciu wariantach kolorystycznych, dzięki czemu każdy znajdzie wersję dla siebie.

Materiały prasowe Junak 126 Źródło: Materiały prasowe , Fot: Junak