Kara za brak OC w 2021 r. Ile zapłacą motocykliści

Wysokość kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu wyznaczana jest na podstawie aktualnej płacy minimalnej . Ta ustalana jest na początku roku, zatem od 1 stycznia rosną też kary za brak OC. W 2021 r. płaca minimalna wzrosła z 2600 do 2800 zł.

W przypadku motocykli kara ta jest zdecydowanie niższa niż dla właścicieli samochodów, którzy nie wykupią obowiązkowej polisy. Dla jednośladów jest to standardowo kwota wynosząca jedną trzecią płacy minimalnej, a wartość tę zaokrągla się do dziesiątek. Oznacza to, że kara za brak OC dla motocykla w 2021 r. wynosi 930 zł.