MV Agusta Superveloce Alpine, czyli motocykli inspirowany A110

Niedawno Ducati zaprezentowało limitowaną wersję Diavela 1260 inspirowaną Lamborghini Sianem FKP 37. Ta współpraca jednak nie była zaskoczeniem, gdyż Ducati należy do Lamborghini. Teraz jednak podobną edycję specjalną przygotowała inna włoska marka, czyli MV Agusta. W tym przypadku nawiązano współpracę z marką Alpine . Połączenie to tylko na pierwszy rzut oka może wydawać się zaskakujące.

Dzięki limitowanej wersji MV Agusta Superveloce Alpine włoska marka zyskała specjalną odmianę, natomiast dla Francuzów to kolejny sposób na to, aby lepiej zaistnieć w świadomości świata motoryzacyjnego. Renault mocno pracuje nad budowaniem marki Alpine – samochody pod taką nazwą już startowały w klasie LMP2 w Le Mans, a od 2021 r. również w Formule 1.

MV Agusta Superveloce Alpine ze swoim okrągłym przednim światłem i stylistyką nieco w stylu retro faktycznie pasuje do tego, aby postawić ten motocykl obok Alpine A110. Edycja specjalna limitowana do 110 egzemplarzy otrzyma specjalne malowanie z niebieskim lakierem znanym z francuskich samochodów. Do tego Superveloce w wersji Alpine ma wiele oznaczeń tej marki. Natomiast na elementach aerodynamicznych przy przednim zawieszeniu z jednej strony umieszczono flagę francuską, a z drugiej włoską.