MV Agusta Superveloce 75 Anniversario – jubileuszowa wersja wyprzedana w kilka godzin

Choć MV Agusta świętuje swoją 75. rocznicę już do początku roku, to właśnie w listopadzie klienci mogli kupić specjalny motocykl stworzony z tej okazji. Mogli, gdyż MV Agusta Superveloce 75 Anniversario powstała w liczbie tylko 75 sztuk i choć Włosi zaplanowali, że jej sprzedaż będzie trwałą 75 godzin, to już po kilku wszystkie egzemplarze znalazły swoich właścicieli.