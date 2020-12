BMW S 1000 RR, czyli najszybszy model niemieckiej marki

BMW to firma kojarzona z bardzo specyficznymi motocyklami, a jedną z ich najbardziej rozpoznawalnych cech są dwucylindrowe silniki typu bokser. Jest jednak kilka wyjątków, a wszystko to zostało spowodowane chęcią stworzenia wyścigowej maszyny, którą w drogowej wersji znamy jako BMW S 1000 RR.

Historia jednego z bardziej znanych i pożądanych dziś modeli BMW rozpoczęła się, gdy niemiecka marka postanowiła stworzyć motocykl do wyścigów Superbike World Championship, w których zawodnicy startują na zmodyfikowanych maszynach drogowych. W celach homologacyjnych w 2009 r. wyprodukowano 1000 sztuk BMW S 1000 RR, ale już w kolejnym roku motocykl ten trafił do normalnej oferty.

Rzędowa czwórka proszona do pracy

Przede wszystkim jest to model wyjątkowy w ofercie BMW ze względu na zastosowany silnik. Aktualnie jest to jeden z dwóch sportowych motocykli w gamie niemieckiej marki i wystarczy wspomnieć, że ten drugi – BMW R 1250 RS – napędzany jest dwucylindrowym bokserem, a napęd przekazywany jest za pomocą wału. Krótko mówiąc, jest to klasyczne rozwiązanie dla tego producenta. Jednak BMW S 1000 RR miało być bezpośrednim konkurentem japońskich sportowych maszyn i to wymagało stworzenia czegoś zupełnie innego.

Topowy sportowy motocykl BMW ma litrowy czterocylindrowy silnik, którego moc przekracza 200 KM, napęd przekazywany jest za pomocą łańcucha. Głównie z tego powodu, ale rozbudowanych owiewek S 1000 RR wyglądem przypomina inne sportowe motocykle z Japonii czy Włoch. Jednak mimo tej swojej inności model też bardzo dobrze zadomowił się w ofercie niemieckiej marki i do dziś cieszy się popularnością oraz uznaniem i to właśnie w tym modelu pojawiają się najnowsze rozwiązania poprawiające osiągi.

Tak zresztą było od samego początku. BMW S 1000 RR, jak przystało na motocykl tej niemieckiej marki, już na samym początku był dobrze wyposażony, gdyż miał w standardzie ABS (wtedy jeszcze nie było to oczywiste) i możliwość wyboru trybów jazdy, a w opcji była kontrola trakcji.

BMW S 1000 RR dzisiaj

Przez kolejne lata BMW S 1000 RR było co chwilę poprawiane i uaktualniane. W końcu mowa o topowym i najszybszym modelu niemieckiej marki, który cały czas na za zadanie pokazywać, na co pozwala współczesna technologia. Pierwsza duża zmiana miała miejsce w 2015 r., gdy wzrosła moc silnika, a motocykl otrzymał też m.in. nowe zawieszenie zarówno z przodu jak i z tyłu. Natomiast w 2019 r. zadebiutowała druga generacja S 1000 RR.

Choć wielkość silnika (również średnica cylindra i skok tłoka) były takie same, jak wcześniej, to BMW chwaliło się, że jest to zupełnie nowa jednostka napędowa. Silnik pracujący w BMW S 1000 RR to czterocylindrowa rzędowa konstrukcja o pojemności 999 cm3. Jej maksymalna moc wynosi 207 KM przy 13 500 obr./min, a maksymalny moment obrotowy to 113 Nm przy 11 000 obr./min, co pozwala na rozpędzenie tego motocykla do 299 km/h.

Rama BMW S 1000 RR wykonana jest z aluminium, a silnik stanowi część konstrukcji nośnej. Przednie zawieszenie to widelec upside-down o średnic 45 mm, który ma możliwość regulacji stopnia kompresji i odbicia oraz napięcia wstępnego. Z tyłu pracuje aluminiowy wahacz WSBK, w przypadku którego również można regulować te same trzy parametry.

Sportowe BMW mierzy 2073 mm długości, 848 mm szerokości i 1151 mm wysokości. S 1000 RR standardowo z płynami waży 197 kg, ale z pakietem M masa spada do 193,5 kg. W skład tego wycenionego na 16 332 zł zestawu wchodzi lżejszy akumulator, felgi z włókna węglowego (z grubszymi hamulcami) czy specjalne siedzenie. Zbiornik paliwa mieści 16,5 l, a standardowo siedzisko kierowcy znajduje się na wysokości 824 mm. Wśród ciekawych opcji dodanych w 2020 r. jest też bezobsługowy łańcuch M Endurance. Podstawowa wersja BMW S 1000 RR kosztuje 80 400 zł.

BMW M 1000 RR – pierwszy motocykl od M

Pod koniec 2020 r. do oferty niemieckiej marki dołączyła nowa wersja topowego motocykla. Jest to pierwsza maszyna w całości sygnowana przez oddział M, który znany jest od lat z tworzenia najszybszych odmian samochodów bawarskiej marki. W tym przypadku wszystkie dodatki obniżające masę znalazły się w standardzie, a kurację odchudzającą poprowadzono nawet dalej, co dało efekt 192 kg.

Popracowano też nieco przy silniku, który w BMW M 1000 RR generuje maksymalną moc 212 KM przy 14 500 obr./min, a maksymalnie jednostka ta "kręci się" do 15 100 obr./min. Motocykl wyposażony jest w poprawiający osiągi i zmniejszający masę układ wydechowy stworzony z firmą Arkapovic. W efekcie prędkość maksymalna wzrosła do 306 km/h. Oczywiście te wszystkie ulepszenia kosztują. I to nie mało. BMW M 1000 RR wyceniono na 149 000 zł.

Rodzina 1000

Powstanie BMW S 1000 RR pociągnęło za sobą powstanie kolejnych modeli. W końcu po poniesieniu kosztów na stworzenie silnika i całej platformy zupełnie nowego motocykla, należy całość maksymalnie wykorzystać. Oczywiście to wersja oznaczona RR jest tą wisienką na torcie, najmocniejszą i najszybszą maszyną w ofercie BMW, ale ma też ciekawe rodzeństwo.

BMW S 1000 R to bardzo mocny naked stworzony na bazie sportowej maszyny z najwyższej półki. Nie ma on rozbudowanych owiewek czy szyby, za którą można się schować podczas szybkiej jazdy, a jego silnik ma zmienioną charakterystykę i parametry. Litrowa jednostka napędowa w tym wydaniu oferuje maksymalnie 165 KM, ale w nakedzie to i tak jest wartość bardzo duża, a sportowy rodowód zapewnia świetne osiągi i zwinność. BMW S 1000 R jest przy tym zdecydowanie tańsze i kosztuje 63 000 zł.

Ostatnim członkiem rodziny jest BMW S 1000 XR, czyli model turystyczny, który oprócz wygody w długich trasach ma zapewniać sportowe osiągi. Cena tej maszyny to 73 900 zł.

