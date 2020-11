Plotki się potwierdziły. Oto Honda CMX1100 Rebel

Do tej pory Honda oferowała model CMX500 Rebel. Choć silnik o pojemności 500 cm3 ma swoje zalety i wersja ta na pewno dalej będzie znajdować zwolenników, to Japończykom brakowało modelu z większą jednostką napędową. Jest to 2-cylindrowy rzędowy silnik o pojemności 1084 cm3, znany z Hondy CRF1100L Africa Twin. Przy czym w Rebelu jest on nieco słabszy – jego maksymalna moc to 87 KM osiągane przy 7000 obr./min. i maksymalny moment obrotowy 98 Nm przy 4750 obr./min. O płynność reakcji na niskich obrotach ma dbać cięższe koło zamachowe.