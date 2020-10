Honda Rebel otrzyma silnik 1100. Tego Japończykom brakowało

Za napęd miałby odpowiadać dwucylindrowy rzędowy silnik z modelu CRF1100L Africa Twin . Może nie ma on charakterystyki typowej dla cruiserów, ale 102 KM i 105 Nm to wartości, które pozwolą Hondzie Rebel konkurować z dużymi motocyklami konkurencji. Możliwe, że inżynierowie nieco inaczej zestroją ten silnik na potrzeby tego modelu, ale jego parametry powinny być zbliżone.

Na rysunkach patentowych wyraźnie widać, że będziemy mieć do czynienia z rzędową dwójką, a zatem to niemal pewne, że będzie to wspomniana jednostka o pojemności 1084 cm3. Co ciekawe, na szkicach nie umieszczono dźwigni sprzęgła, a to może oznaczać, że duży Rebel otrzyma dwusprzęgłową skrzynię automatyczną, która oferowana jest też w modelu Africa Twin.