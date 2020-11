Debiutuje Triumph Tiger 850 Sport, ale nie jest to zupełnie nowy model

Triumph Tiger 850 Sport jest motocyklem, którego trudno nazwać nowym modelem. Jest to Tiger 900 z tym samym silnikiem w nieco słabszej specyfikacji – o ok. 10 KM. Oznacza to, że za napęd debiutującej maszyny odpowiada trzycylindrowy silnik o pojemności 888 cm3. Jednak w przypadku modelu Tiger 850 Sport generuje on maksymalną moc 85 KM przy 8500 obr./min oraz maksymalny moment obrotowy równy 82 Nm przy 6500 obr./min. Możliwe jest też zdławienie silnika do wymagań kategorii A2 i wtedy parametry te wynoszą odpowiedni 47,6 KM i 78 Nm. Odpowiedni zasięg zapewnia natomiast zbiornik paliwa o pojemności 20 l.