Zadebiutował nowy KTM 890 Adventure R i limitowany 890 Adventure Rally

Silnik, który trafił to modelu KTM 890 Adventure R (i limitowanej wersji Rally), to jednostka napędowa znana już z motocykla 890 Duke. Jednak została ona zmodyfikowana tak, aby jej charakterystyka pracy bardziej pasowała do modelu z linii Adventure. W efekcie dwucylindrowy rzędowy silnik generuje w nowym motocyklu 105 KM (w porównaniu ze 121 KM z Duke’a) i 100 Nm (99 Nm w Duke’u).