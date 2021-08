Piaggio będzie miało radary w swoich jednośladach. Najpierw jednak trafią do robotów

Bo mowa jest w tym przypadku o 2022 r. Natomiast już pod koniec 2021 r. ta sama technologia ma trafić do robotów tworzonych przez firmę Piaggio Fast Forward. Co to dokładnie będzie? Roboty o nazwie Gita mają być małymi urządzeniami trochę przypominającymi R2-D2 z "Gwiezdnych wojen". Będą one mogły podążać za właścicielem i transportować dla niego bagaż. Brzmi bardzo futurystycznie, ale ten wynalazek ma już niedługo trafić do sprzedaży.