Aprilia Tuareg 660 pokazana przed premierą. Wygląda inaczej, niż się spodziewano

Już niedługo powinniśmy zobaczyć zdjęcia i poznać więcej informacji na temat Aprilii Tuarega 660. Oczywiście tak duże różnice względem przyłapanego wcześniej prototypu powodują, że pojawia się pytanie, czy nie był to inny model. Bardziej prawdopodobne jest to, że Włosi po prostu bardzo dobrze przyłożyli się do ukrycia wyglądu swojego nowego motocykla.