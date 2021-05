RS i Tuono stały się jeszcze lepsze. Aprilia odświeżyła maluchy na kat. B

Wyposażenie nie daje powodów do narzekań. Diodowe oświetlenie, cyfrowe wskaźniki, łączność Bluetooth i port ładowania smartfona z pewnością umilą codzienne użytkowanie. A wszystko to zwieńczone kolorystyką na nowy rok modelowy. W RS do wyboru czarno-czerwona konfiguracja lub błękit, a w Tuono czerń, biel lub szarość. Odświeżone maszyny powinny zawitać do salonów w najbliższych miesiącach.