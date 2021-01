Debiutuje Aprilia Tuono 660. Lekki i zwinny naked

Po premierze sportowej Aprilii RS 660 przyszedł czas na wersję naked. Mówiło się o niej od dawna i debiut był tylko kwestią czasu. Tradycyjnie dla włoskiej marki wersja pozbawiona rozbudowanych owiewek nosi nazwę Tuono. Podobnie jak w przypadku sportowego motocykla, tak też Aprilia Tuono 660 ma łączyć lekkość, łatwość prowadzenia i przyjemność z jazdy. Jest to przy tym model dla mniej doświadczonych motocyklistów lub po prostu osób, które nie chcą kupować droższego topowego Tuono V4 1100 .

Tak jak w przypadku modelu RS, tak też ApriliaTuono 660 napędzana jest dwucylindrowym silnikiem o pojemności 660 cm3. Zgodnie z przewidywaniami w nakedzie jest on nieco słabszy – zamiast 100 KM jego maksymalna moc wynosi 95 KM . Dzięki temu bez problemu oferowana jest też odmiana z połową tej mocy umożliwiająca jazdę z uprawnieniami kategorii A2.

Jednym z celów postawionych przed inżynierami tworzącymi Aprilię Tuono 660 było uczynienie tego motocykla lekkim. Ramę oraz wahacz wykonano z aluminium. Masa całej maszyny to 183 kg , co ma jeszcze bardziej zachęcić początkujących motocyklistów.

Wygląd włoskiego nakeda znany jest już od jakiegoś czasu. Aprilia Tuono 660 nie jest całkowicie pozbawiona owiewek, ale ma ich mniej i są one mniejsze niż w przypadku sportowego RS 660. Całość prezentuje się lekko i agresywnie. Kształt motocykla to nie tylko dzieło projektantów, ale też badań w tunelu aerodynamicznym, co ma przełożyć się na osiągi i komfort jazdy. Kierownica jest wyższa i nieco inaczej zamontowany widelec przedniego zawieszenia odróżniają Tuono 660 od RS 660.