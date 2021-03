100 lat na rynku. Moto Guzzi obchodzi okrągłe urodziny

Niestety, Ravelli zginął podczas lotu testowego już w 1919 r., ale do dziś upamiętnia go orzeł w logo Moto Guzzi. Do dwóch pozostałych pomysłodawców nowej firmy dołączył brat Giorgio, czyli Angelo Parodi i tak powstała nowy zakład produkujący motocykle.

Choć początkowo motocykle nazywano Guzzi-Parodi, to mimo, iż firma w całości należała do Parodich, to ci nie chcieli, aby wiązano ich wielki biznes transportowy z małą firmą motocyklową i tak Moto Guzzi zostało jedyną używaną nazwą Natomiast Carlo Guzzi, choć nie miał udziału w firmie, którą sygnowało jego nazwisko, to dostawał procent od każdego sprzedanego motocykla.