Debiutuje nowe Moto Guzzi V7. Popularny model ma teraz większy silnik

Moto Guzzi V7 to popularny i nawiązujący do historii model włoskiej marki. Właśnie doczekał się nowej odsłony, która przede wszystkim ma większy i mocniejszy silnik. Model V7 otrzymał też kilka nowości technologicznych.

Moto Guzzi V7 po raz pierwszy pojawił się na rynku w 1971 r., a po latach, w 2007 r., powrócił i do dziś jest jednym z najważniejszych modeli włoskiej marki. Nie powinno więc dziwić, że gdy postanowiono go odświeżyć i wzmocnić, pozostawiono stylistykę niemal bez zmian. W końcu jest to model w starym stylu.

Najważniejszą nowością w debiutującym Moto Guzzi V7 jest silnik. Tradycyjnie jest to widlasta 2-cylindrowa jednostka, która nadaje włoskim motocyklom charakterystycznego wyglądu. W nowej wersji modelu V7 jest ona większa niż do tej pory. Jest to silnik powstały na bazie tego, który pracuje w V85 TT i jest bardzo do niego zbliżony. Jego pojemność to 850 cm3 (w porównaniu z 744 cm3 do tej pory). Znacząco wzrosła też maksymalna moc, która teraz wynosi 65 KM przy 6800 obr./min., a maksymalny moment obrotowy zwiększył się do 73 Nm przy 5000 obr./min., przy czym 80 proc. tej wartości dostępne jest już przy 3000 obr./min.

Moto Guzzi V7

Oprócz mocniejszego silnika zastosowano też większy wał Cardana, nieco inaczej wyprofilowany wydech i szersze tylne koło (opona 150/70). Do tego zamontowano przystosowane do tych zmian tylne zawieszenie. Stylistycznie nowe Moto Guzzi V7 różni się tylko nieznacznie – głównie tylnym błotnikiem z wyżej umieszczonym i większym światłem. Do tego całe oświetlenie jest LED-owe, a przednie światło do jazdy dziennej ma kształt orła, który znajduje się w logo włoskiej marki. Nowe są też zegary, jednak i w tym przypadku zachowano klasyczny okrągły kształt.

Nowe Moto Guzzi V7 ma być wygodniejsze dzięki nowemu siedzisku oraz zmodyfikowanym podnóżkom. Jednak zadbano przy tym, aby wrażenia z jazdy pozostały takie jak dotychczas – w końcu jeśli coś cieszy się popularnością, to nie należy tego zmieniać. Standardowo nowe V7 wyposażone jest kontrolę trakcji o kilku poziomach czułości i z możliwością całkowitego jej wyłączenia.

Moto Guzzi V7

Moto Guzzi V7 dostępne było do tej pory w wielu wersjach i można się spodziewać, że tak też będzie z nowym modelem. Na początek oferowana będzie podstawowa odmiana V7 Stone oraz wersja V7 Special o jeszcze bardziej klasycznym wyglądzie ze szprychowymi felgami i chromowanym wydechem. Moto Guzzi V7 będzie też dostępne w zdławionej wersji dla posiadaczy prawa jazdy kategorii A2.

Moto Guzzi V7

Moto Guzzi V7

Moto Guzzi V7