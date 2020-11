Moto Guzzi V7 III – cena, informacje, dane techniczne

Oryginalny motocykl Moto Guzzi V7 zadebiutował w 1967 r. i dziś sprzedawany model powstał na 50-lecie tego wydarzenia. V7 III udowadnia, że w świecie jednośladów jest zarówno miejsce na ciągły rozwój stylistyki, jak i motocykle, które wyglądają jak żywcem wyjęte z muzeum. Do tych drugich zalicza się właśnie opisywany model Moto Guzzi. Gdyby nie jakość wykonania i szczegóły zdradzające jego współczesne pochodzenie, to można by V7 III pomylić z zabytkową maszyną.