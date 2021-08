Piaggio Vespa GTS 125 - łatwo ją pokochać, tylko ta cena...

Praktyczność to jedno, dynamika – drugie. W wersji GTS mamy mocniejszą jednostkę 125 cm3. W stosunku do tego, co znajdziemy w mniejszej Primaverze, różnica nie polega tylko na mocy (14 zamiast 11 KM) ale i samej budowie, np. obecności jednego zaworu więcej czy chłodzeniu cieczą. Vespa – co oczywiste – pierwsza rusza spod świateł i do prędkości ok. 80 km/h radzi sobie bez większych problemów. Później – o dziwo – też nie traci wigoru. GTS bez problemu utrzymuje prędkość przelotową na poziomie 100 km/h, a jak zauważyłem w komputerze pokładowym, ktoś zdołał wyciągnąć nawet 115 km/h. Szaleniec!