Odchudzili sportowe maluchy. KTM pokazał nowe RC 390 i RC 125

KTM zadbał, by modele RC 390 i RC 125 mały łatwo demontowalne elementy nadwozia po to, aby można było szybko dostosować motocykl z drogowego na dostosowany do udziału w wyścigach. Zwiększono też pojemność zbiornika paliwa. Masy własne to odpowiednio 155 kg dla mocniejszego motocykla i 147 kg dla słabszego.