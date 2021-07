KTM RC 8C to powrót Austriaków do świata motocykli sportowych

Nowy sportowy motocykl austriackiego producenta to mimo cywilnego pochodzenia samego silnika maszyna bez homologacji drogowej. Do tego limitowana do zaledwie 100 egzemplarzy na cały świat. Z jednej strony nie łamie to zasady KTM-a, że sportowe maszyny mają być tylko na tor, a z drugiej pozwala to na zakup zwykłym klientom.