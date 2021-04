Inżynierowie nie mieli żadnych ograniczeń. Oto limitowany KTM 1290 Super Duke RR

Tym, co rzuca się jako pierwsze w oczy, jest szerokie zastosowanie włókna. Dzięki temu elementy nadwozia były pierwszym krokiem do zmniejszenia masy motocykla. KTM 1290 Super Duke RR ma też lżejszą ramę pomocniczą (z jednoosobowym siedzeniem), w której wykorzystano włókno węglowe. Nowe felgi ubrane w opony Michelin Power Cup2 pozwoliły zbić aż 1,5 kg masy nieresorowanej. Mniej waży też litowo-jonowy akumulator (2,5 kg w dół). W efekcie tych wszystkich zmian wyjątkowy naked austriackiej marki jest o imponujące 9 kg lżejszy od standardowego modelu 1290 Super Duke R .

Silnik pozostał, co oznacza pojemność 1301 cm3, maksymalną moc 180 KM i maksymalny moment obrotowy 140 Nm. Po kuracji odchudzającej KTM 1290 Super Duke RR waży 180 kg, dzięki czemu udało się uzyskać stosunek mocy do masy równy dokładnie 1:1. Choć jednostka napędowa nie uległa zmianie, to wersja RR w standardzie ma wydech Akrapovica. Zmieniono też pracę manetki gazu – w limitowanym modelu pełne jej odkręcenie wymaga ruchu o 65 stopni (standardowo były to 72 stopnie).