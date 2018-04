Nowe przepisy o emisji samochodów. Producentów czekają srogie kary za oszustwa

Unia Europejska uszczelniła system kontroli nad producentami aut. Zgodnie z nowymi przepisami każdy nowy model pojazdu będzie badany niezależnie od producenta, a dodatkowo co roku mają odbywać się wyrywkowe kontrole produkowanych aut.

By samochód mógł zostać dopuszczony do sprzedaży w Unii Europejskiej, musi zostać sprawdzony według około 70 kryteriów - od bezpieczeństwa po emisję. Nowe przepisy zwiększą kontrolę nad tymi procedurami. Po wejściu w życie nowych przepisów producenci samochodów nie będą płacić za testy modeli bezpośrednio ośrodkom certyfikującym. Pieniądze będą przekazywać państwowemu urzędowi i to on będzie wypłacał należność ośrodkowi.