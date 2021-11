Jazda motocyklem zimą. Lista zasad, o których trzeba pamiętać

Zima to nie czas dla motocykli – w tym stwierdzeniu jest sporo prawdy, ale okazjonalna jazda jednośladem późną jesieni lub zimą nie jest wykluczona. Najlepszym dowodem na to jest akcja Mikołajów na motocyklach, która ma miejsce co roku 6 grudnia. Warto jednak przed taką jazdą odpowiednio się nastawić i ubrać (niekoniecznie w czapkę Mikołaja przyczepioną do kasku).