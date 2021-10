Suzuki by Buse Open Road II – test zestawu ubrań turystycznych

Kupujesz nowy motocykl i nawet jeśli nie jest to twoja pierwsza maszyna, to często chcesz do zestawu dorzucić ubranie. Czy to dlatego, że jest to twój pierwszy jednoślad tego typu i potrzebujesz odpowiedniego zestawu, czy po prostu jest dobra okazja to wymiany zużytej garderoby. Takiej oferty brakowało Suzuki, ale teraz się to zmieniło i w salonach japońskiej marki można znaleźć turystyczny zestaw składający się z kurtki i spodni sygnowany logo Suzuki.