Pod koniec sezonu Polacy nadal chętnie kupują jednoślady

Honda króluje wśród mniejszych motocykli do 125 cm3 (większość z nich stanowią skutery), których zarejestrowano 1379. Za to BMW jest liderem dużych maszyn z silnikami o pojemności powyżej 750 cm3 – 1919 sztuk. Jeśli chodzi o nowe motorowery, to od początku roku zarejestrowano ich 11 006. Najpopularniejsze marki to kolejno Romet (2063 sztuki), Junak (1716 sztuk) i Barton (993 sztuki).