Test: Barton Blade R - wygląda jak "litr", a to tylko "125"

Wyjeżdżam z osiedlowej uliczki i staję na pierwszym większym skrzyżowaniu z sygnalizacją. Obok mnie kierowca audi opuszcza szybę i pyta: "to co, do następnych świateł?". Zauważył pewnie zielony lakier i szybko powiązał go z Kawasaki. Nie wiedział, że to barton, który ma moc 12,6 KM i że choć rusza jako pierwszy ze świateł, tak nie jest to maszyna bijąca jakiekolwiek rekordy prędkości.