Jak zamontować kamerę na kasku, żeby było bezpiecznie

– Natomiast jeśli chcemy używać kamery jako wideorejestratora np. jako dowodu w przypadku ewentualnej kolizji, naszej lub innych uczestników ruchu, a nie posiadamy żadnej kamery sportowej, to warto zastanowić się nad zakupem popularnych już wideorejestratorów motocyklowych. Wówczas nasz "motocyklowy monitoring" przymocowany jest na stałe do jednośladu i może rejestrować zarówno to co dzieje się z przodu, jak i z tyłu, za motocyklem – wyjaśnia "Papryqa".