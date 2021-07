Europejska federacja pyta, co motocykliści sądzą o zakazie dla pojazdów spalinowych

Choć najczęściej mówi się o zakazach wjazdu czy sprzedaży samochodów spalinowych, to dużo wskazuje, że wiele z nich obejmie też motocykle. Co o tym sądzą sami motocykliści? Postanowiła to sprawdzić Europejska Federacja Związków Motocyklowych i przygotowała krótką ankietę. Każdy może się wypowiedzieć, jak zareaguje na zmiany.