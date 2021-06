Harley-Davidson szykuje rodzinę elektryków. Znamy nazwę pierwszego modelu

Harley-Davidson LiveWire to najbardziej nietypowy i zaskakujący motocykl amerykańskiej marki ostatniej dekady, a może i w jej historii. I to mimo konkurenta na tym polu w postaci modelu Pan America. Elektryczny jednoślad nie był jednak tylko pojedynczym pokazem możliwości i efektem ambicji poprzednich władz firmy. Faktycznie zdradza on przyszłość Harleya-Davidsona. Jest ona tak ważna, że Amerykanie postanowili wydzielić nazwę LiveWire jako oddzielną podmarkę. Teraz czas na pierwszy model.