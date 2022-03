Ile kosztuje ubezpieczenie motocykla lub skutera w 2022 roku?

Sposób na szybkie OC motocykla i skutera

Oczywiście można skorzystać z tradycyjnych rozwiązań, jak stacjonarne punkty agencyjne. Wymaga to jednak poświęcenia czasu, o który w obecnych czasach nie jest łatwo. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest kalkulator OC AC od Beesafe.pl. Wystarczą tylko 2 informacje (numer rejestracyjny pojazd oraz data urodzenia właściciela), by uzyskać wiążącą ofertę na ubezpieczenie. To najszybsze rozwiązanie na rynku!