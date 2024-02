Moto Morini na sezon 2024. Calibro wjedzie do salonów

Na modele zaprezentowane podczas jesiennych targów EICMA w Mediolanie musimy jeszcze zaczekać, ale już w drugim kwartale 2024 roku warto zajrzeć do punktów sprzedaży Moto Morini. Nowy Calibro to średni cruiser z silnikiem o pojemności 650 cm3, znanym z modeli X-Cape czy Seimmezzo. Do salonów zmierzają dwie wersje: podstawowa, jak i bagger z fabryczną owiewką oraz kuframi bocznymi. Cena tego modelu nie została jeszcze ustalona.