Benelli zaprezentowało Tornado 500, czyli nakeda na kategorię A2

Bez wątpienia "zwykły" naked to model, którego w tej grupie brakowało. Leoncino ma stylistykę retro, a 502 C też nie jest typowym przedstawicielem segmentu, mimo że znalazł się w kategorii "golasów". Natomiast Tornado Naked Twin to typowy współczesny naked. Patrząc z boku prezentuje dość nowocześnie, ma niezłe malowanie, ale nie wyróżnia się szczególnie. Do momentu, aż nie zauważy się przedniego światła, choć chyba prawda jest taka, że to właśnie ono pierwsze rzuca się w oczy.