Bieszczady dla motocyklisty. Mała Pętla Bieszczadzka i Jezioro Solińskie

Bieszczady to dziki, ale jakże fascynujący region naszego kraju. Ma bardzo wiele do zaoferowania turystom, którzy decydują się na odkrywanie jego tajemnic na różne sposoby. W ich gronie nie brakuje także zmotoryzowanych, którzy podziwiają bieszczadzkie krajobrazy z motocykla. Idealnym pomysłem na przejażdżkę motorem jest Mała Pętla Bieszczadzka, która pomimo swojej nazwy, wcale nie oferuje mniej atrakcji od swojego wielkiego odpowiednika. Oto, co ciekawego czeka motocyklistów na tej popularnej w województwie podkarpackim trasie!